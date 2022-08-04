عقب انفجار صهريج وقود.. أهالي جنوب ليبيا يهددون بإغلاق حقول نفط

أعلن ”منسق حراك فزان“ في ليبيا السالك نينو، مساء الأربعاء، عن توجه أهالي جنوب البلاد إلى إغلاق كل الحقول النفطية في المنطقة ومنها ”الشرارة“ و“الفيل“، حتى تلبية كافة مطالب أهالي فزان.

وأكد نينو في بيان أن ”إغلاق الحقول سيتم بعد 3 أيام من الآن، ولن تفتح إلا بعد نيل أهالي فزان حقوقهم كاملة“.

واعتبر أن ”من أبرز أسباب كارثة انفجار صهريج الوقود في بلدة بنت بية الواقعة بوادي الحياة يوم الإثنين الماضي، هو النقص الحاد في الوقود في مناطق الجنوب“.

وبين أن ”الوقود يباع في الجنوب منذ نحو 8 سنوات بمبالغ تتجاوز نصف مرتب المواطن شهريا، إذ قد يبلغ سعر الـ20 لترا نحو 100 دينار ليبي“.

وأوضح أن ”أهالي الجنوب يطالبون بنيل أبسط حقوقهم، وهي توفير البنزين والسيولة ومواجهة غلاء السلع والغاز وتوفير الخدمات في البلديات وإصلاح الطرق وإنشائها، وتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية للمستشفيات العامة“.

وطالب نينو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بـ“التدخل في هذا الملف لتحقيق تلك المطالب“.

بدوره طالب متحدث باسم أهالي بلدة ”بنت بية“ بإجراء ”تحقيق عاجل“ في حادثة انفجار صهريج الوقود ومعرفة الجناة، ”يتضمن رقم الطلبية واسم المحطة المستقبلة للصهريج، ونشر نتائج التحقيق في وسائل الإعلام“.

وطالب المتحدث في فيديو بث على مواقع التواصل بـ“تقديم تعويض مادي ومعنوي لمن لحق الضرر بهم، بهدف جبر الضرر وإزالة الآثار المترتبة عليه وفق القوانين والشرائع الصادرة بشأن تعويض المواطنين في حالة الكوارث والنكبات“.

وحمل المتحدث شركة ”البريقة“ لتسويق النفط والشركات التابعة لها، ومنها مستودع سبها النفطي ”كامل المسؤولية فيما حدث“، داعيا إلى ”محاسبة البوابات الأمنية التي سمحت بمرور الصهريج وتسمح بمرور سيارات التهريب“.

كما طالب بـ“إغلاق محطات السوق السوداء التي تبتز المواطن وتنهب خيراته، وأن يكون تزويد المحطات في الجنوب عامة مباشرة ودون وسطاء“، كما طالب ”بإصلاح الطرق وصيانتها عبر التعاقد الفوري، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة نفط في الجنوب“.

وبعد إغلاق لشهور، جرى إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية مؤخرا، عقب تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وارتفع إنتاج ليبيا من النفط في الأسبوعين الماضيين، ليصل عند مستوى يفوق المليون برميل يوميا.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 130 آخرون، يوم الإثنين الماضي، جراء انفجار شاحنة لنقل الوقود في بلدية ”بنت بية“ بوادي الحياة في منطقة الزاوية جنوب ليبيا.

ونقلت صحيفة بوابة ”الوسط“ الليبية، عن مصدر محلي قوله إن الشاحنة انفجرت أثناء تدافع المواطنين في المنطقة لتعبئة جالونات منها.