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اقتصاد

شولتس يتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين خط الأنابيب "نورد ستريم"
تاريخ النشر: 03 أغسطس 2022 8:29 GMT
تاريخ التحديث: 03 أغسطس 2022 8:45 GMT

شولتس يتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين خط الأنابيب "نورد ستريم"

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، روسيا بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم توربين موجود حاليا في ألمانيا ولا يمكن تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم

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المصدر: فريق التحرير

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، روسيا بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم توربين موجود حاليا في ألمانيا ولا يمكن تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم بشكل طبيعي من دونه، كما تقول موسكو.

وبينما خفضت روسيا حجم شحنات الغاز مؤكدة ضرورة تسلم التوربين، قال شولتس: ”لا يوجد سبب يمنع التسليم“، موضحا أن كل ما على روسيا فعله هو ”تقديم المعلومات الجمركية الضرورية لنقلها إلى روسيا“.

وكانت صحيفة ”كوميرسانت“ الروسية، قد نقلت عن مصادر مطلعة في 18 يوليو الماضي، قولها إن كندا أرسلت توربين خط أنابيب غاز ”نورد ستريم“ إلى ألمانيا على متن طائرة، بعد الانتهاء من إصلاحه.

وقالت الصحيفة إن الأمر سيستغرق من خمسة إلى سبعة أيام أخرى حتى يصل التوربين إلى روسيا ما لم تكن هناك مشكلات تتعلق بالخدمات اللوجستية والجمارك.

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