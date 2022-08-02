النفط يرتفع قبيل اجتماع "أوبك+" ومخاوف من ركود عالمي

أغلقت العقود الآجلة للنفط مرتفعة أقل من 1% اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف ”أوبك+“ هذا الأسبوع.

وقد لا يؤدي الاجتماع إلى زيادة إضافية في إمدادات الخام، وسط قلق حيال ركود عالمي محتمل ربما يقيد الطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج ”برنت“ لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 51 سنتا، أو 0.5%، لتسجل عند التسوية 100.54 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي ”غرب تكساس الوسيط“ عند 94.42 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 53 سنتا، أو 0.6%.

وتلقت أسعار النفط أيضا بعض الدعم من توقعات لمحللين بأن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت حوالي 600 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة فى وقت لاحق، في حين ستنشر إدارة معلومات الطاقة تقريرها غدا الأربعاء.

وكشفت مسوح يوم الإثنين، أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا واجهت صعوبة في تعزيز النشاط في يوليو/تموز مع تعثر الطلب العالمي وفرض الصين قيود صارمة لمكافحة ”كوفيد-19“ أبطأت الإنتاج.

وقال مصدران من 8 في ”أوبك+“ لوكالة ”رويترز“ إنه ”ستجري مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر سبتمبر/أيلول“، في حين قال الباقون إن ”من المرجح الإبقاء على مستوى الإنتاج الراهن“.

وأبلغ 3 مندوبين ”رويترز“ أن ”أوبك+“ قلصت توقعاتها للفائض في سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.