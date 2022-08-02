"بلومبيرغ": إنتاج "أوبك" من النفط يرتفع لأعلى مستوى في عامين

أظهر مسح أجرته وكالة ”بلومبيرغ“، أن إنتاج ”أوبك“ من النفط الخام ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في عامين.

وبحسب المسح، فإن المنظمة أضافت 270 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز الماضي، ثلثيها تقريبا من السعودية .

وقالت ”بلومبيرغ“ في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إنتاج أوبك بلغ 29.05 مليون برميل يوميا وسط وفاء من دول الخليج العربي الأعضاء في المنظمة بتعهداتها بتخفيف ضغوط على الأسواق العالمية.

وكانت ”أوبك“ قد اتفقت مع شركائها على تسريع عودة آخر الإمدادات التي توقفت خلال جائحة ”كوفيد -19″؛ إذ دفع الطلب في الصيف واضطرابات الإنتاج العالمي أسعار الوقود إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يجتمع التحالف، غدا الأربعاءن في المقر الرئيسي في فيينا لأول مرة منذ ظهور الوباء الذي شهد اجتماعات شهرية عبر الفيديو للنظر في خطوته التالية.

وقال العديد من مندوبي ”أوبك +“، إن المنظمة قد تحافظ على استقرار الإنتاج عندما تقوم بمعايرة مستويات سبتمبر هذا الأسبوع، مع الحفاظ على الطاقة الفائضة في حالة الحاجة إليها لاحقا.

ويشير استطلاع بلومبيرغ، الذي يعتمد على بيانات تتبع السفن والمعلومات من المسؤولين وتقديرات من الاستشاريين، إلى أن أعضاء الشرق الأوسط في ”أوبك“ فعلوا ما في وسعهم للمساعدة حتى الآن.

وعززت السعودية إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا إلى 10.78 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.

وأظهر المسح أن الإمارات والكويت أضافتا أيضا أحجام تداول كبيرة؛ فقد رفعت أبو ظبي الإنتاج إلى 3.24 مليون برميل يوميا، أو 113000 برميل يوميا أكثر من المسموح به بموجب اتفاق ”أوبك+“.

وبدت ليبيا وكأنها في طريق مؤقت للتعافي بعد اتفاق لإعادة فتح موانئها.

وساعدت كتلة الخام الإضافية من الخليج في تعويض الانتكاسات في أماكن أخرى.

ويمثل إجمالي الارتفاع البالغ 270 ألف برميل في اليوم حوالي ثلثي الزيادة التي كان يتعين على ”أوبك“ تحقيقها، وفقا لاتفاقها تسريع إعادة استئناف الإمدادات.

يشار إلى أنه بسبب عدم كفاية الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي والعقوبات؛ تتخلف معظم دول ”أوبك+“ كثيرا عن أهدافها.

وشهدت أنجولا ونيجيريا – وهما عضوان يعانيان أشد نقص في الإمدادات – تراجع إنتاجهما مرة أخرى في يوليو/ تموز الماضي، وكذلك فعلت إيران، التي لا تزال عالقة في محادثات نووية متوقفة لتخفيف العقوبات الأمريكية على تجارة الطاقة.