وزيرة الطاقة التونسية: الظرف الراهن يفرض رفع أسعار المحروقات مجددا

أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة، أن الظرف الراهن في تونس يفرض إجراء تعديل وصفته بـ“الطفيف“ على أسعار المحروقات.

وأكدت نويرة في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء التونسية، اليوم الثلاثاء، أن ”الحل على المدى القصير جدا يستوجب القيام بتعديل في أسعار المحروقات وبالتوازي مع اتخاذ إجراءات مرافقة لفائدة الفئات المحدودة الدخل“، مشددة في الآن نفسه على ”عدم اللجوء إلى الرفع من دعم المحروقات في تونس“.

وفي موازنة 2022 أقرت تونس برنامجا من أجل التعديل الآلي الشهري لأسعار المحروقات في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها.

ومنذ بداية هذا العام تم رفع أسعار المواد البترولية التي تشمل البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت والبنزين الخالي من الرصاص الممتاز وغيرها.

ورفعت تونس أسعار المواد ثلاث مرات، كان آخرها في منتصف شهر أبريل لكن التعديل الآلي توقف بعد ذلك.

وقالت المسؤولة التونسية إن الوضع الطاغي أصبح مختلا بسبب ما وصفته بالارتفاع الصاروخي لأسعار النفط بشكل لافت في الأسواق العالمية.

وأوضحت أن ”فرضيات الميزانية لهذه السنة ارتكزت على أساس 75 دولارا سعر البرنت، ولكن اليوم وبسبب التطورات العالمية الحاصلة المتسمة بالحرب الروسية الأوكرانية بلغ معدل سعر برميل نفط البرنت اليوم 108 دولارات“.

وأكدت أنه ”بعنوان قانون المالية 2022 تم رصد حاجيات التمويل بقيمة 5200 مليون دينار من المواد النفطية (محروقات والغاز الطبيعي وكهرباء)، ولكن بسبب الارتفاع المتزايد لسعر برميل النفط تضاعفت الحاجيات إلى مستوى 10200 مليون دينار“.

وشددت على أن حجم دعم المحروقات المرسم بموازنة 2022 كان في حدود 2900 مليون دينار (حوالي 1000 مليون دولار)، لكنه ارتفع إلى مستوى 8 مليارات دينار وتضاعف بأكثر من 3 مرات.

وتابعت أن هناك برنامج التعديل الآلي لأسعار المحروقات في تونس وفق ما تضمنه قانون الموازنة لهذا العام، منوهة إلى أن هذا التعديل كان من المفروض أن يوفر 32% من حاجيات الدعم.

ولكن بسبب ارتفاع أسعار برميل نفط البرنت، فإن التعديل الآلي لن يمكن من توفير سوى 16% من حاجيات الدعم وفق المتحدثة ذاتها.

وأكدت أنه ”من أجل ذلك يجب إرساء مقاربة ترتكز على رفع أسعار المواد البترولية (في سقف لا يتجاوز 5%)، علاوة على مزيد مضاعفة الجهود لترشيد استهلاك الطاقة في كل المستويات، (الأسر، مستوى والنقل والبناءات واستعمال السيارات)“.