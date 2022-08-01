أسعار النفط تهبط 4%

هبطت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة يوم الإثنين، إذ أثرت بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في بضع دول على توقعات الطلب.

يأتي ذلك بينما يستعد المستثمرون لاجتماع أوبك وحلفائها من منتجي الخام بشأن الإمدادات هذا الأسبوع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.94 دولار، أو 3.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.03 دولار للبرميل، بعد أن هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 99.09 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.73 دولار، أو 4.8 بالمئة، إلى 93.89 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 92.42 دولار.

ووجدت المصانع في أرجاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا صعوبة في اكتساب قوة دافعة في تموز/يوليو، بفعل تحذيرات بشأن الطلب العالمي وقيود صارمة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 أبطأت الإنتاج في الصين، حسبما أظهرت مسوح نشرت اليوم من المرجح أن تزيد المخاوف من انزلاق اقتصادات كبرى إلى الركود.

وأنهى برنت والخام الأمريكي تموز/يوليو، على ثاني خسارة شهرية على التوالي للمرة الأولى منذ 2020، إذ فاقم تضخم متزايد وارتفاع أسعار الفائدة المخاوف من ركود يؤدي لتآكل الطلب على الوقود.

وخفض محللون شمهلم استطلاع أجرته ”رويترز“ توقعاتهم لمتوسط أسعار برنت لعام 2022 إلى 105.75 دولار، وهي أول مراجعة نزولية منذ نيسان/أبريل.

وهبطت تقديراتهم لأسعار الخام الأمريكي إلى 101.28 دولار.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون معا ما يعرف بتحالف ”أوبك+“، يوم الأربعاء لتقرير مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول.

وقال اثنان من ثمانية مصادر في ”أوبك+“ شملهم مسح أجرته ”رويترز“ إن زيادة إنتاجية متواضعة لشهر أيلول/سبتمبر، ستجري مناقشتها في اجتماع الثالث من آب/أغسطس.

وذكرت بقية المصادر أن من المرجح أن تبقي المجموعة الإنتاج مستقرا.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بزيادة في الإنتاج الليبي الذي سجل 1.2 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 800 ألف برميل يوميا في 22 تموز/يوليو، بعد رفع حصار عن بضع منشآت نفطية.