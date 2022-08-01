الضرورات الاقتصادية تسرع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة

في ظل ارتفاع أسعار منتجات الوقود الأحفوري وتذبذب امداداته، بدأنا نشهد في الآونة الأخيرة توجها عالميًا لافتًا للاستعاضة عنه بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويبدو أن الضرورات الاقتصادية أخيرًا بدأت بالتواؤم والحاجة البيئية، في ظل ارتفاع سوية الوعي الشعبي حول العالم بأضرار ما تصدره منتجات النفط من غازات دفيئة تلعب دورًا كارثيًا في الاحترار العالمي.

وعلى مدى عقود لم يُلقِ صناع القرار حول العالم بالًا لتحذيرات العلماء والناشطين المناصرين للبيئة، لأسباب رأسمالية تضع الشهية غير المنضبطة للربح الفاحش في قائمة أولوياتها.

ويتسبب تلوث الهواء بمصرع حوالي 7 ملايين شخص كل عام، لأسباب متعلقة بالأمراض التنفسية؛ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وتنتج الكهرباء الناتجة عن الوقود الأحفوري حوالي 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في العقود الأخيرة بشكل متسارع جدًا، بتحولات خطيرة، لم يشهدها الكوكب لقرون خلت.

ومع ذوبان الجليد في القارتين القطبيتين، تغيرت مسارات الحيوانات وعادات هجرتها، وتسبب تعدينا على الموائل الطبيعية، بتقليل المساحات البكر وتضييق المواطن الطبيعية.

وأدى حشر الحيوانات البرية في مواطن ضيقة جدا بانتقال غير مسبوق للفيروسات وتحورها، ومن ثم إصابتنا بها، مع ازدياد احتكاكنا بالحياة البرية.

وبدأت بالفعل موجة عالمية للبحث عن بدائل صديقة للبيئة، لتنفذ بعض الدول خطوات متقدمة في هذا الإطار، وتطلق دول أخرى خططًا مستقبلية طموحة، كان لعالمنا العربي نصيب منها.

انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة

ويشير خبراء إلى أن تكلفة الطاقة المتجددة أصبحت منخفضة في وقتنا الحالي وبدأت بمنافسة الطاقة الناجمة عن منتجات الوقود الأحفوري.

وساهمت الطاقة المتجددة في العام 2019 -مثلًا- في 72% من مصادر الطاقة الجديدة المستعملة، مدعومة باستثمارات بعوائد قد تصل إلى 800%، في حين نرى أن الفحم -على سبيل المثال- يشكل خسارة على المستويين البيئي والاقتصادي.

وسبق أن أكد إنريكي دانس، الخبير بالتحول الرقمي في جامعة آي إي الإسبانية، على أن ”تكلفة الطاقة المتجددة أصبحت أقل من تكلفة الوقود الأحفوري؛ وهذه حقيقة اقتصادية يجب أن تغير المشهد العالمي للطاقة“.

وأضاف: ”قد يبدو للوهلة الأولى أن التحول نحو الطاقة النظيفة أمر مكلف، ولكن عند أخذنا بعين الاعتبار تكاليف الكوارث الناجمة عن الإضرار بصحة كوكبنا وقيمة الحياة الإنسانية، سنوقن أن التحول نحو الطاقة النظيفة أمر لا يحتاج إلى التردد“.

وأمام هذه التطورات بدأنا نشهد التحول ماثلًا بشكل فعلي عالميًا، لتتغير مصادر الطاقة وخطوط إمداداتها.

ووضعت أستراليا -مثلًا- وهي الدولة المنتجة للفحم، خطة تنوي حصد نتائجها بحلول العام 2040، وتهدف إلى الوصول إلى إمدادات تصل إلى 90% من الطاقة المتجددة.

توجه عربي طموح

وشهدت الأعوام الأخيرة اهتمامًا ملحوظًا بالطاقة المتجددة في العالم العربي، ونفذت دول عربية؛ مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر وتونس والأردن، مشاريع طموحة.

في حين بدأت دول أخرى بإطلاق خطط للدخول إلى هذا المضمار، ما يعكس توجها لمواكبة أحدث التقنيات العالمية في استخلاص الطاقة الخضراء والاستغناء التدريجي عن استخدام مشتقات الوقود الأحفوري بما يحمله من أضرار بيئية.

والعالم العربي من المناطق المُرشحة بقوة للاعتماد على الطاقات المتجددة، في ظل وفرة الأراضي والطقس المشمس وسرعة الرياح العالية واتساع رقعة الصحارى.

وتشير أبحاث متخصصة إلى أن ما يصل إلى الأراضي العربية من طاقة شمسية يبلغ 5 كيلو واط/سا، في المتر المربع الواحد، في اليوم.