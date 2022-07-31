الغيص: "أوبك" ليست في منافسة مع روسيا وسوق النفط متقلب للغاية

قال الأمين العام لـ“أوبك“، هيثم الغيص، إن أهم منظمة نفطية في العالم، ”ليست في منافسة مع روسيا“.

وأضاف الغيص في مقابلة مع صحيفة ”الراي“ الكويتية، نشرت اليوم الأحد، أن ”روسيا طرف رئيسي كبير في خريطة الطاقة العالمية، وأن عضويتها في (أوبك+) مهمة لنجاح الاتفاق“.

وأشار إلى أن ”ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة ليس مرتبطا فقط بالأزمة الأوكرانية ولكن أيضا بنقص القدرة على الإنتاج الاحتياطي“.

وأوضح أن ”أوبك لا تسيطر على أسعار النفط ولكنها تمارس ما يوصف بضبط الأسواق فيما يتعلق بالعرض والطلب“.

واعتبر أن ”الوضع الحالي لسوق النفط العالمية متقلب للغاية“.

وأكد أنه ”يرى أن العامل الأهم في التأثير على أسعار النفط في نهاية العام هو نقص الاستثمارات في القطاع“.