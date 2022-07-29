النفط يرتفع أكثر من دولارين للبرميل مع انحسار الآمال بتعزيز إنتاج "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل، اليوم الجمعة، مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك+، الأسبوع المقبل، وانحسار التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.87 دولار، أي 2.7 %، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولار للبرميل. وزاد العقد الأكثر نشاطًا لتسليم، أكتوبر/ تشرين الأول، 2.14 دولار، أي 2.1 %، عند 103.97 دولار.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار، أي 2.3 %، ليبلغ 98.62 دولار.

ويتجه كلا الخامين القياسيين لتسجيل ارتفاع أسبوعي لكنهما أيضًا في طريقهما لتكبد خسارة شهرية ثانية مع انخفاض برنت نحو 4 %، في شهر يوليو/ تموز، وهبوط خام غرب تكساس الوسيط نحو 7 %.

ومما عزز أسعار النفط صعود أسواق الأسهم، وانخفاض مؤشر الدولار، مما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.