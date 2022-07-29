ماكرون طالب بتنويع إمدادات الطاقة خلال لقائه بولي العهد السعودي

قال بيان صادر عن قصر الإليزيه اليوم الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أهمية وجود مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة خلال محادثاته التي أجراها هذا الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما ذكرته ”رويترز“.

واستضاف ماكرون ولي العهد السعودي أمس الخميس في إطار الجهود الغربية المتزايدة للتودد للرياض، أكبر مُصدر للنفط في العالم، وسط الحرب في أوكرانيا والمحادثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وتتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادرها للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أسفر عن قطع إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا.

ويريد ماكرون من الرياض زيادة إنتاج النفط.

يشار إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لفرنسا هي الثانية في جولته الأوروبية بعد اليونان، بناءً على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد.