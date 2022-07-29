موسكو: روسيا والسعودية ملتزمتان بهدف اتفاق اوبك+ في الحفاظ على استقرار سوق النفط

قالت الحكومة الروسية في بيان اليوم الجمعة إنها لا تزال ملتزمة هي والسعودية بشدة بأهداف اتفاق أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، بحسب ما ورد في وكالة رويترز.

واجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة في الرياض، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لبحث التعاون بين البلدين في إطار اتفاق أوبك+ الذي يحدد حصص إنتاج النفط في محاولة لتحقيق التوازن في الأسعار العالمية.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إن وزير الطاقة بحث مع المسؤول الروسي مستجدات أعمال اللجنة السعودية – الروسية المشتركة.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع بحث فرص التعاون بين البلدين في إطار اللجنة.

اجتمع سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ اليوم في الرياض، مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك. وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية – الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها. pic.twitter.com/EYdJxD0m4p — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 29, 2022

ويأتي هذا اللقاء قبيل اجتماع أوبك + المرتقب في الثالث من أغسطس/ آب المقبل.

ومنذ عام 2002 تعمل اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السعودية في مجال التجارة والاقتصاد والتعاون في المجال العلمي والتقني.