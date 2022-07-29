النفط يستقر مع قلة الإمدادات والأنظار تتجه لاجتماع "أوبك+"

استقرت أسعار النفط عند مستوى مرتفع في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل (أوبك+)، وإن حدت مخاوف الركود من المكاسب.

وبحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيلول 38 سنتا أو 0.4% إلى 96.80 دولار للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 3%.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/ أيلول، التي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، عند التسوية 107.14 دولار للبرميل.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 8 سنتات أو 0.1% إلى 101.91 دولار للبرميل.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم (أوبك+)، في الثالث من أغسطس/ آب، عاملا مهما في السوق.

وذكرت مصادر في (أوبك+)، أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر/ أيلول، لكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وسيكون قرار عدم زيادة الإنتاج مخيبا لآمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية هذا الشهر، على أمل التوصل لاتفاق بخصوص إنتاج النفط.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، إن الحكومة متفائلة بخصوص اجتماع (أوبك+)، مضيفا أن زيادة الإنتاج قد تسهم في استقرار السوق.