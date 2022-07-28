الجزائر توقع اتفاقا مع النيجر ونيجيريا لإنجاز خط الغاز العابر للصحراء‎‎

وقعت الجزائر، اليوم الخميس، اتفاقا مع النيجر ونيجيريا من أجل إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الجزائرية.

ووقع المذكرة عن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وعن نيجيريا وزير الدولة للموارد البترولية تيميبري سيلفا، وعن الجانب النيجيري وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة ماهامان ساني محمدو.

وحضر الاجتماع، بحسب ما أورد تلفزيون النهار الجزائري، المدير العام لمجمع سوناطراك المملوكة للدولة، توفيق حكار.

وجاء التوقيع على هذه المذكرة كتتويج لأعمال الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء الطاقة لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائرية.

وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، على هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تعبر عن إرادة الأطراف الثلاثة في تجسيد هذا المشروع الطموح والكبير، مضيفا أن ”هذه المذكرة تعد إشارة قوية للعالم حول الانطلاق في تجسيد هذا المشروع الهام“.

وأضاف عرقاب أن ”من أهم القرارات تشكيل لجنة تقنية ولجنة مراقبة رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأولية للدراسة، كما أن اجتماع اليوم مكمل للاجتماعات السابقة وتوصلنا إلى قرار وضع مذكرة تفاهم لمواصلة كل البرامج التي قررناها لانجاز المشروع“.

واحتضنت الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، اجتماعا وزاريا بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بحسب ما أكدته وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ الاجتماع جمع الوزراء المكلفين بالطاقة من البلدان الثلاثة المعنية بهذا المشروع.

وبحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام الجزائرية، فإن هذا الاجتماع الجديد يشكل ”فرصة لدراسة جميع جوانب المشروع، لا سيما التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في أبوجا (نيجيريا)، في إطار أعمال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة.

وفي 21 يونيو / حزيران الماضي، قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن اجتماعا ثلاثيا عقد مع نيجيريا والنيجر لتسريع مشروع لمد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

وقالت الوزارة في بيان أوردت تفاصيله وكالة الأنباء الجزائرية إن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وضع ”اللبنات الأولى“ لهذا المشروع بهدف تجسيده في أقرب الآجال، وفق ما أكده وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.

وكانت الشركة الجزائرية للمحروقات ”سوناطراك“ قد وقّعت أول مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع خط الغاز مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط الأنابيب.

وقدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا، بـ 13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عبر خط يمتد لنحو أربعة آلاف كم.