بلومبيرغ: أرامكو ترفع سعر نفطها الخفيف 1.50 دولار للبرميل لشهر سبتمبر

كشف تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية، أن المملكة العربية السعودية رفعت أسعار بيع النفط الخفيف، الذي تنتجه شركة أرامكو، بمقدار 1.50 دولار للبرميل لشهر سبتمبر.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء، معلومات تفيد بزيادة شركة أرامكو السعودية الحكومية أسعار خامها العربي الخفيف لشحناتها في الشهر المقبل إلى آسيا إلى 9.35 دولار للبرميل، فوق الخام القياسي الذي تستخدمه.

وأشار التقرير إلى أن هذه القفزة البالغ قدرها 4.40 دولار للبرميل مقارنة بشهر أبريل، تشكل مؤشرا قويا على توجهات السوق، رغم سلسلة عمليات إغلاق فيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط.

ووفق بلومبيرغ، اتخذت أرامكو قرارها بعد أن اختارت ”أوبك+“ يوم الخميس موعدا للاتفاق على مواصلة زيادة الإنتاج بشكل تدريجي.

وقاومت المجموعة التي تضم 23 دولة، بقيادة السعودية وروسيا، دعوات من كبار المستوردين بما في ذلك الولايات المتحدة لتسريع زيادة إنتاجها وخفض أسعار الوقود العالمية.

ويذهب أكثر من 60% من شحنات النفط السعودية إلى آسيا، حيث تعتبر الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين.

وكان النفط قد ارتفع إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا.