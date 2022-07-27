وزير: عائدات تصدير الغاز الإيراني بلغت 4 مليارات دولار في 4 أشهر

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن وزير النفط جواد أوجي قوله، اليوم الأربعاء، إن عائدات تصدير الغاز الإيراني خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الفارسية (21 مارس/ آذار – 21 يوليو/ تموز) بلغت قرابة أربعة مليارات دولار.

وتضم أراضي إيران ثاني أكبر احتياطيات عالمية من الغاز بعد روسيا لكن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها حدت من قدرة الإيرانيين على الوصول للتكنولوجيا وأبطأت تنمية صادرات الغاز.

وقال أوجي: ”لقد جمعنا ما يقرب من أربعة مليارات دولار من صادرات الغاز في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وهو ما يعادل تقريبا إيرادات العام السابق بأكمله“.

وتصدر إيران الغاز بالأساس إلى تركيا والعراق لكن ليس من الممكن الاعتماد على إمداداتها دائما بسبب مشكلات مع بغداد تتعلق بسداد ديون، واحتياجات إيران من الغاز للاستهلاك المحلي، ومشكلات فنية عارضة تطلبت وقفا مؤقتا للصادرات إلى تركيا في الشتاء.

وتقول الحكومة الإيرانية إنها وجدت سبلا لاسترداد قيمة صادرات الطاقة السابقة وتوصلت لاتفاق على استئناف إمدادات الغاز للعراق في أبريل/ نيسان بعدما دفعت بغداد جزءا من ديونها لطهران.