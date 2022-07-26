"الطاقة الأوروبية": دوافع سياسية وراء خفض إمدادات الغاز الروسي

اعتبرت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، يوم الثلاثاء، أن إعلان شركة ”غازبروم“ الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض مزيدا من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع ”له دوافع سياسية“.

وقالت سيمسون لدى وصولها إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي: ”نعرف أنه ليس هناك سبب فني للقيام بذلك. هذا تحرك بدوافع سياسية وعلينا أن نكون على استعداد لذلك“.

ووفق ”رويترز“، رفضت سيمسون ”ادعاء“ شركة غازبروم أنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات.

وأعلنت ”غازبروم“ يوم الاثنين أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط انابيب ”نورد ستريم“ إلى 33 مليون متر مكعب يوميا، اعتبارا من يوم الأربعاء.

وذكرت الشركة أنها ستعلق عمل ”توربين“ آخر بسبب ”مشكلة تقنية في المحرك“.

وقالت عبر حسابها على ”تلغرام“: ”ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعب في 27 تموز/ يوليو، أي نحو 20% من إمكانيات خط أنابيب نورد ستريم، مقابل 40% حاليا“.

وكانت روسيا قد خفضت مرتين كميات شحنات الغاز في حزيران/ يونيو، قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكنه العمل بشكل طبيعي دون ”توربين“ كانت تجرى عمليات إصلاح له في كندا، ولم يعد إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو إثر غزوها لأوكرانيا.

ومذاك، اتفقت ألمانيا وكندا على إرجاع ”التوربين“ إلى روسيا، لكن لم يرسل إليها بعد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لـ“فرانس برس“ الاثنين: ”بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، ما من سبب فني لخفض الإمدادات“.

وأكدت مجموعة ”سيمنز“ الألمانية الموكلة صيانة التوربين، أنه ”لا علاقة بين التوربين وخفض شحنات الغاز الذي تم تنفيذه أو الإعلان عنه“.

ويربط خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم“ الذي يمر عبره يوميًا 167 مليون متر مكعب من الغاز، بحسب ”غازبروم“، روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، ويعتبر الخط استراتيجيًا لإمدادات الغاز للأوروبيين الذين يعتمدون بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية.

وتتهم الدول الغربية موسكو باستخدام سلاح الطاقة ردًا على العقوبات التي فرضت على موسكو منذ بداية غزوها لأوكرانيا.