الجزائر.. اكتشاف 3 آبار جديدة للنفط والغاز

أعلنت شركة ”سوناطراك“ الجزائرية المملوكة للدولة، يوم الإثنين، اكتشاف 3 آبار جديدة للنفط والغاز.

يأتي ذلك بوقت تطمح فيه البلاد إلى تعزيز صادراتها في هذا المجال، خاصة بعد توقيع عدة اتفاقيات مؤخرا مع إيطاليا وغيرها.

وقالت الشركة في بيان إنه ”تم اكتشاف 3 آبار من بينها اكتشافان للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص، وكذلك اكتشاف للنفط بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية“.

وأكد البيان أن ”الأول يتمثل في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني“.

وأوضح أن ذلك جاء ”بعد التنقيب الذي قامت به سوناطراك في بئر استكشافية بعين إكر جنوب غرب في رقعة البحث عين أميناس 2 بحوض إليزي“.

وتابع أن ”معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات بلغت 300.000 م 3 / يوم من الغاز، و26 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الأول، و213.000 م 3 / يوم من الغاز، و 17 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الثاني“.

وأردف: ”كما تم الاكتشاف الثاني من طرف سوناطراك وشريكها إيني بعد حفر بئر استكشاف (غرد أولاد جمعة غرب) في رقعة البحث (سيف فاطمة 2) الواقع في المنطقة الشمالية من حوض بركين“.

”وقد كشفت بئر (غرد أولاد جمعة غرب1) التي تعتبر الثالثة في حملة الحفر الاستكشافية الحالية في المنطقة المذكورة عن وجود للنفط الخام في الأحجار الرملية بخزان (TAGI) في التكوين الترياسي“، بحسب البيان.

وأكدت ”سوناطراك“ أنه ”خلال اختبار الإنتاج، أنتجت البئر 1.300 برميل/يوم من النفط و51.000 متر مكعب/يوم من الغاز المصاحب“.

ولفتت إلى أنه سيتم التكفل بهذين الاكتشافين من خلال تطوير ”المسار السريع“، وذلك نظرًا لقربهما من المرافق الحالية لأوهانات وغرد أولاد جمعة.

وذكر البيان أن ”سوناطراك سجلت نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر بئر ترسيم تامزاية – 3 في رقعة أبحاث تاغيت في حوض بشار ، حيث تم الحصول على إنتاج هام من الغاز أثناء اختبار تكوين خزان الطبقة السييجينة“.

وشددت ”سوناطراك“ على أن هذه الاكتشافات تؤكد وجود إمكانات معتبرة من الغاز في هذا الخزان غير المختبر سابقًا في منطقة تعتبر محيطا ناشئًا.