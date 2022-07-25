"غازبروم" تخفض ضخ الغاز عبر "نورد ستريم1" إلى 33 مليون م3 يوميا

أعلن عملاق الغاز الروسي ”غازبروم“، اليوم الإثنين، عن إيقاف توربين آخر في خط أنابيب ”نورد ستريم 1“ للصيانة؛ وهو ما سينتج عنه انخفاض في تدفقات الغاز.

وقالت الشركة إنه بسبب توقف التوربين، ستبلغ تدفقات الغاز من خلال خط الأنابيب 33 مليون متر مكعب يوميا، بدءا من (الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش) في 27 يوليو/ تموز، انخفاضا من الطاقة الكاملة البالغة أكثر من 160 مليون متر مكعب يوميا.

من جهتها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه ”لا يوجد سبب تقني لخفض إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب“.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: ”أخذنا علما بهذا الإعلان.. بحسب معلوماتنا، فإنه لا يوجد سبب تقني لانخفاض في التسليمات“.