الليبية للنفط تعلن بدء ضخ الغاز من حقل الفارغ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مساء السبت أن حقل “الفارغ” أكبر حقول الغاز في ليبيا، بدأ بعملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير.

وقالت المؤسسة في بيان إن هذه العملية ستساهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير الكهربائية على الشبكة.

ويقع حقل الفارغ التابع لشركة ”الواحة“ للنفط، على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو الواقع في الجزء الجنوبي من حوض سرت.

وأشارت المؤسسة إلى أن بدء حقل الفارغ بضخ الغاز يأتي في الوقت الذي يقترب فيه إنتاج النفط الخام من المليون برميل يوميا، مع استمرار العمل للوصول إلى مليون و200 ألف برميل يوميا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت وزارة النفط الليبية ذكرت في وقت سابق أن إنتاج النفط الخام يزيد عن 800 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي وأنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا.

وبلغت صادرات البلاد من الخام في أوقات من العام الماضي نحو مليون و200 ألف برميل يوميا.

وكشفت المؤسسة يوم الجمعة أنها حقّقت وشركاتها ارتفاعًا نسبيًا في حجم الإنتاج النفطي، حيث بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل في اليوم، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميا.

وأكدت أنها تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون و 200 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين .

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأربعاء، استئناف إنتاج الخام في عدة حقول، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط.

وذكرت المؤسسة في بيان أن الإنتاج استؤنف في الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وستتم زيادته تدريجيا حتى تحقيق المعدلات الطبيعية.

كما استؤنف الإنتاج من حقول ”النافورة، وتيبستي، والغاني“ التابعة لشركة ”الهروج“ للعمليات النفطية، وحقلي ”النافورة والبيضاء“ التابعين لشركة ”الخليج العربي“ للنفط.

كما أعلنت المؤسسة، في بيان منفصل، استئناف ”عمليات الضخ والإنتاج بحقل الفيل الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غربيّ البلاد، بعد توقف دام نحو 3 أشهر“.