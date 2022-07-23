ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها النفطي خلال أسبوعين إلى 1.2 مليون برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج الحالي من النفط يبلغ 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج.

واستأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي.

وقال البيان ”تسعى المؤسسة جاهدة لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين“.

وكانت وزارة النفط الليبية قد ذكرت في وقت سابق أن إنتاج النفط الخام يزيد عن 800 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي وأنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا.

وكانت صادرات البلاد من الخام بلغت في أوقات من العام الماضي نحو مليون و200 ألف برميل يوميا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأربعاء، استئناف إنتاج الخام في عدة حقول، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط.

وذكرت المؤسسة في بيان أن الإنتاج استؤنف في الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وستتم زيادته تدريجيا حتى تحقيق المعدلات الطبيعية.

كما استؤنف الإنتاج من حقول ”النافورة، وتيبستي، والغاني“ التابعة لشركة ”الهروج“ للعمليات النفطية، وحقلي ”النافورة والبيضاء“ التابعين لشركة ”الخليج العربي“ للنفط.

وقالت المؤسسة في بيانها: ”سيجري زيادة إنتاج الشركتين بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج“.

وأضاف البيان أن ”ناقلة دخلت ميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل، بينما وصلت أخرى إلى ميناء الزويتينة النفطي وسيتم تحميلها يوم الخميس بمليون برميل“.

كما ذكرت المؤسسة أن ”ناقلة رست في ميناء السدرة النفطي في وقت سابق من يوم الأربعاء لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا“.