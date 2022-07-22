الملياردير الهندي

تحريم؟!

قمصان الأندية

الروائيون السعوديون

إنقاذ بطولي

ميلانيا ترامب

سطوة سنغالية

حادث سقوط
أظهر المزيد

اقتصاد

موسكو لن ترسل النفط للدول التي تفرض سقفا لسعر الشحنات
تاريخ النشر: 22 يوليو 2022 15:27 GMT
تاريخ التحديث: 22 يوليو 2022 16:00 GMT

موسكو لن ترسل النفط للدول التي تفرض سقفا لسعر الشحنات

قالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن روسيا لن تورد النفط للدول التي قررت فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية. وأضافت نابيولينا في إفادة

+A -A
المصدر: رويترز

قالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن روسيا لن تورد النفط للدول التي قررت فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية.

وأضافت نابيولينا في إفادة صحفية بأن اقتراح دول مجموعة السبع، الذي يهدف إلى تقويض عوائد الطاقة الروسية في محاولة لتقليص خيارات موسكو فيما يتعلق بتمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا، سيؤثر أيضا على أسعار النفط العالمية.

وقالت نابيولينا: ”على حد علمي، لن نورد النفط لتلك الدول التي ستفرض مثل هذا السقف، وستتم إعادة توجيه نفطنا ومنتجاتنا النفطية إلى البلدان المستعدة للتعاون معنا“.

ويمكن لمقترح فرض سقف عالمي لسعر النفط الروسي، والذي كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أول من طرحته الشهر الماضي، أن يقلص السعر إلى النصف، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي أو نطاق السعر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play