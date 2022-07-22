موسكو لن ترسل النفط للدول التي تفرض سقفا لسعر الشحنات

قالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن روسيا لن تورد النفط للدول التي قررت فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية.

وأضافت نابيولينا في إفادة صحفية بأن اقتراح دول مجموعة السبع، الذي يهدف إلى تقويض عوائد الطاقة الروسية في محاولة لتقليص خيارات موسكو فيما يتعلق بتمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا، سيؤثر أيضا على أسعار النفط العالمية.

وقالت نابيولينا: ”على حد علمي، لن نورد النفط لتلك الدول التي ستفرض مثل هذا السقف، وستتم إعادة توجيه نفطنا ومنتجاتنا النفطية إلى البلدان المستعدة للتعاون معنا“.

ويمكن لمقترح فرض سقف عالمي لسعر النفط الروسي، والذي كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أول من طرحته الشهر الماضي، أن يقلص السعر إلى النصف، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي أو نطاق السعر.