تقرير: خطة أوروبا لخفض الغاز الروسي تضع تضامنها على المحك

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، يوم الجمعة، إن خطة مقترحة من جانب دول أوروبية لخفص استهلاك الغاز الروسي، قبل أزمة إمدادات الشتاء المتوقعة، أشعلت خلافات حادة في عواصم القارة العجوز.

وأضافت الصحيفة أن ”التضامن بين الدول الأوروبية أصابه الضعف، في ظل تشكيك ومعارضة بعض الدول لهذه الخطة، قبل اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين الأسبوع المقبل“.

وأشارت إلى أن ”هذه الخطة تعرضت لمقاومة عنيفة من جانب إسبانيا والبرتغال، إضافة إلى مخاوف من عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي“.

وخطة المفوضية الأوروبية التي ترفع شعار (توفير الغاز لإنقاذ الشتاء)، أوصت يوم الأربعاء الماضي،

بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% في الفترة من آب/أغسطس إلى آذار/ مارس المقبل، مقارنة بمعدل الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية، وفق الصحيفة.

ونقلت عن وزير الطاقة البرتغالي، خواو غالامبا، قوله إنه ”لا يمكن تصور وجود تضحية غير متناسبة، لم يتم فيها حتى الاستماع لرأي مبدئي في البداية“.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، انتقادات ضمنية إلى ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الروسية من الغاز، بنسبة تصل إلى أكثر من نصف استهلاكها.

وقالت ريبيرا: ”على العكس من دول أخرى، فإن الإسبان لم يتجاوزوا إمكاناتهم فيما يتعلق بالطاقة“.

وفي نفس الوقت، فإن وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك، قال أمس الخميس، إن ”أوروبا يتعين عليها توفير استهلاك الغاز، حتى تلك الدول التي لم تتأثر كثيرًا بقطع إمدادات الغاز الروسية يجب أن تساعد أيضًا، وإلا فإنه لن يكون هناك تضامن أوروبي“.

ورأت ”فاينانشال تايمز“، أن ”الاتحاد الأوروبي أصبح تحت ضغوط متصاعدة كي يجد وسائل لمواجهة الصدمات الاقتصادية الخطيرة في التكتل، إذا قررت روسيا اللجوء إلى سلاح إمدادات الطاقة“.

وأردفت: ”لكن مع اقتراب فصل الشتاء، فإن مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخفص استهلاك الغاز بنسبة 15% يمثل اختبارًا مبكرًا لوحدة التكتل في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا“.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن ”الدول الأعضاء يجب أن تظهر التضامن خاصة في وقت الأزمات التي تتطلب التعاون والتنسيق“.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى السيناريوهات التي وضعتها المفوضية الأوروبية، في حالة الشتاء القارس، وحدوث نقص في إمدادات الغاز الروسي، حيث من المتوقع أن ينخفض إمداد الغاز الروسي بنسبة 1.5%.

ونقلت عن الباحث في مركز جاك ديلور للطاقة، فوك فينه نجوين، قوله إن ”التضامن على المحك، لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تعلن موافقتها على تلك الأهداف“.

وأضاف نجوين: ”سوف يكون هناك ثمن اقتصادي، وإذا تحركت كل دولة من تلقاء نفسها وبناءً على رغباتها فإن ثمن الوصول إلى حل جماعي سيكون أكبر، إذا انهارت الصناعة الألمانية، على سبيل المثال، فإن الاقتصاد الأوروبي سوف يتراجع بشكل عام“.

وذكرت ”فاينانشال تايمز“ أنه ”حتى الآن فإن اقتراح خفض إنتاج الغاز تطوعي، ولكن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنه يمكن أن يكون إلزاميًا إذا كان هناك خطر وتدهور كبير في إمدادات الغاز“.

وختمت قائلة: ”في الوقت الذي يشكك فيه دبلوماسيون أوروبيون في إمكانية تمرير مثل هذا القرار، في ظل تشكيك الكثير من الدول في الأساس القانوني الذي يمكن المفوضية من إعلان الطوارئ“.