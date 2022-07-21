المجر تقرر شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الروسي

أعلن حزب ”فيدس“ بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: أن وزير الخارجية بيتر سيجارتو سيتوجه إلى موسكو، الخميس؛ لمناقشة تسلم شحنات إضافية من الغاز، وفقا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وكتب الحزب على فيسبوك، ”من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، قررت الحكومة شراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الكميات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل“.

وكانت هنغاريا حذرت من تداعيات مدمرة على اقتصادها في حال تخلي أوروبا عن واردات الغاز من روسيا، مؤكدة استحالة تعويض النفط الروسي.

وأعلنت استعدادها لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، في خلاف مع الاتحاد الأوروبي الذي سعى إلى تشكيل جبهة موحدة في معارضة مطالبة موسكو بالدفع بالعملة الروسية.

وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان في مؤتمر صحفي، إن ”المجر ستدفع مقابل الشحنات بالروبل إذا طلبت منها ذلك“، حسبما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز الروسية ما لم تدفع بالروبل، مع سعيه للردّ على العقوبات الغربية على غزو موسكو لأوكرانيا.

ومع مرور أسابيع على موعد استحقاق الفواتير، قالت المفوضية الأوروبية، إن أولئك الذين لديهم عقود تتطلب الدفع باليورو أو الدولار يجب أن يلتزموا بذلك.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، في وقت سابق، إن ”سلطات الاتحاد الأوروبي ليس لها دور في صفقة إمدادات الغاز مع روسيا، والتي تستند إلى عقد ثنائي بين وحدتي إم في إم المملوكتين للدولة وغازبروم“.

يذكر أن المجر واحدة من عدد قليل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي رفضت عقوبات الطاقة ضد موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا، الذي وصفته روسيا بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.