أوروبا مستعدة للتضحية بـ"الصفقة الخضراء" لتأمين إمدادات الغاز

تسابق الدول الأوروبية الزمن لإنهاء أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا، وحسم البدائل الممكنة، وإن أدى ذلك إلى التضحية بالجانب البيئي والتخلي عن ”الصفقة الخضراء“، وفق ما أكده تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.

و“الصفقة الخضراء“ للاتحاد الأوروبي تقدم خطة محكمة من أجل الانتقال السلس إلى مستقبل مستدام صديق للمناخ.

ويركز المشروع على العقود الثلاثة القادمة من أجل تحديث أوروبا على أسس مستدامة واجتماعية.

ومن بين سبل هذا التحديث استخدام طاقة ”نظيفة“ وصديقة للبيئة.

ويقول التقرير إنه منذ الأيام الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، شرع الأوروبيون في بحث محموم عن شركاء جدد.

وأوكلت الجهود إلى المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين، التي تسارع إلى توقيع الاتفاقيات مع مناقشة تأثيرها.

وتنقل ”لوفيغارو“ عن مصدر قريب من المفاوضات قوله إن الأوروبيين ”لا يتركون أي خيار جانبًا“.

ويعدد التقرير الفرنسي الخيارات المتاحة وقائمة الدول التي يتعاطى معها الأوروبيون لتأمين التزود بالغاز.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى مبادرة اليابان، منذ فبراير / شباط ومارس / آذار الماضيين، إلى إرسال ناقلات الغاز المسال إلى أوروبا، معتبرة أن هذا الإجراء غير كاف.

وسرعان ما طرحت الولايات المتحدة نفسها كبديل موثوق، ووفق الصفقة الموقعة في مارس / آذار الماضي، بين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي جو بايدن، من المنتظر تسليم 15 مليار متر مكعب من الغاز الأمريكي المسال عام 2022، إضافة إلى 22 مليار متر مكعب مخطط لها بالفعل.

ومن الخيارات المطروحة أيضًا، النرويج التي كانت قبل الحرب تغطي حوالي 20% من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي.

ووافقت أوسلو بسرعة على زيادة شحناتها، مع الإشارة إلى حدود طاقتها، وفي نهاية يونيو / حزيران الماضي التزمت المملكة الاسكندنافية أخيرًا بتطوير حقول جديدة وزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بشكل مستدام.

كما تتجه أوروبا إلى أذربيجان، التي وقعت معها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاقية، يوم الإثنين الماضي؛ لزيادة الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، وتصل الشحنات إلى 12 مليار متر مكعب هذا العام، أي بزيادة 4 مليارات متر مكعب عن العام الماضي.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، وخلال النصف الأول من العام الجاري، زادت واردات الغاز غير الروسي بمقدار 35 مليار متر مكعب.

وتطمح المفوضية إلى بلوغ 60 مليار متر مكعب، بحلول نهاية العام، ما يكفي لاستبدال ثلث واردات الغاز الروسي في عام 2021 والمساعدة في اجتياز فصل الشتاء الصعب القادم.

وبحسب ”لوفيغارو“، يواجه الاتحاد الأوروبي إكراهات توقيع اتفاقات مع دول توصف أنظمتها بالاستبدادية، من أجل تأمين حصته من الغاز.

ويقول سيمون تاغليابيترا، الباحث في معهد ”بروغل“، إنه ”من الصعب الهروب“ من هذه الاتفاقات مع البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية ”لأن موارد النفط والغاز غالبًا ما تكون موجودة هناك، والشيء المهم هو عدم الاعتماد كثيرًا على طرف واحد فقط منها“، وفق تعبيره.

وينقل التقرير الفرنسي عن الباحث فوغ فين نغين تأكيده أيضًا أن لهذه القرارات تأثيراتها على المناخ، مضيفًا أنه تحت غطاء حالة الطوارئ نقوم بمضاعفة المشاريع حتى لو كان ذلك يعني رفض جزء من“ الصفقة الخضراء“.