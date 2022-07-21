مصر. بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية بمدينة الضبعة

أعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر للبدء في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وهي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي تنفذها شركة روس أتوم الروسية.

وشارك وزير الكهرباء محمد شاكر، والمدير العام لشركة روس أتوم أليكسي ليخاتشوف، في فعالية هندسية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية.

وتبعد المحطة عن شمال غرب القاهرة بنحو 300 كيلومتر.

وتقول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تملك وتشغل المشروع، إنها من المقرر أن تضم أربع وحدات كل منها بسعة كهربائية 1200 ميجاوات.

ويجري بناء المحطة طبقا لعقود دخلت حيز التنفيذ في الـ11 من كانون الأول/ يناير 2017 تقوم بموجبها الشركة الروسية ببناء المحطة وتوصيل الدورة الحياتية المتكاملة للوقود النووي.

كما يجري تدريب الكوادر البشرية وتقديم الدعم في تشغيل المحطة والعمل على تقديم الخدمات للمحطة خلال العشر سنوات الأولى من تشغيلها، مع بناء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.