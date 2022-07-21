ليبيا.. مؤسسة النفط تعلن استئناف الإنتاج في عدة حقول

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الأربعاء، استئناف إنتاج الخام في عدة حقول، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط، الأسبوع الماضي.

وذكرت المؤسسة في بيان أن الإنتاج استؤنف في الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وستتم زيادته تدريجيا حتى تحقيق المعدلات الطبيعية.

كما استؤنف الإنتاج من حقول ”النافورة، وتيبستي، والغاني“ التابعة لشركة ”الهروج“ للعمليات النفطية، وحقلي ”النافورة والبيضاء“ التابعين لشركة ”الخليج العربي“ للنفط.

وقالت المؤسسة في بيانها: ”سيجري زيادة إنتاج الشركتين بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج“.

وأضاف البيان أن ”ناقلة دخلت ميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل، بينما وصلت أخرى إلى ميناء الزويتينة النفطي وسيتم تحميلها يوم الخميس بمليون برميل“.

كما ذكرت المؤسسة أن ”ناقلة رست في ميناء السدرة النفطي في وقت سابق من يوم الأربعاء لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا“.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأسبوع الماضي، رفع القوة القاهرة عن مرفأ البريقة والزويتينة شرق البلاد، بعد مفاوضات استمرت لأيام مع حرس المنشآت النفطية ومسؤولين بارزين هناك.

وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إن مجموعات محلية وقبلية أغلقت منذ نيسان/ أبريل، ستة حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي احتجاجا على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه إلى الحكومة المعيّنة من مجلس النواب.

وتجاوز حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد، 3.5 مليار دولار، بحسب مؤسسة النفط.