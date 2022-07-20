روسيا: لن نورد النفط إذا فُرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج

قال رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده لن تورد النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حثت على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ تصريحات قالها نوفاك لوسائل إعلام روسية، جاء فيها أنه ”إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية“.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي: ”هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال للصحفيين في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف.

وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، واردات الطاقة من روسيا التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.