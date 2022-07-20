وكالة: تباطؤ الطلب العالمي على الكهرباء في عامي 2022 و2023

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن نمو الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة في عام 2022، بعد انتعاشه القوي في 2021، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والقيود الصحية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4% في 2022، أي أقل من نسبة 3% التي كانت متوقعة في يناير/ كانون الثاني، ومن المنتظر أن يبقي على معدل النمو نفسه في 2023، انخفاضا من 6% في 2021، متماشيا مع متوسط 5 سنوات قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يكون توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، المصدر الأسرع نموا لإمدادات الكهرباء بزيادة 10%، في حين يرتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المنخفضة الكربون 7%، الأمر الذي يتوقع أن يتجاوز نمو الطلب ويؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربية من الوقود الأحفوري بنسبة 1%.