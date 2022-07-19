"سوناطراك" توقع عقدا بـ 4 مليارات دولار للاستثمار في حوض بركين

أعلنت شركة ”سوناطراك“ النفطية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد مع شركات ”أوكسيدنتال بتروليوم“ الأمريكية، و“إيني“ الإيطالية، و“توتال إينرجي“ الفرنسية؛ للاستثمار في حوض بركين النفطي.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنّ قيمة العقد تبلغ نحو 4 مليارات دولار في مجال المحروقات، مشيرة إلى أنّه تم إمضاء هذا العقد من طرف الرئيس المدير العام لمجمع ”سوناطراك“ توفيق حكار، والرئيسة المديرة العامة لـ ”أوكسيدنتال بتروليوم“ فيكي هوليب، والرئيس المدير العام لـ ”إيني“ كلاوديو ديسكالزي، ونائب رئيس الاستغلال والإنتاج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ ”توتال إينرجي“ لوران فيفيي.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أنّه ”تم إمضاء هذا العقد، الذي يخص الرقعة التعاقدية بركين الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود (ورقلة)، في إطار أحكام القانون رقم 19-13 المنظم لنشاط المحروقات، مضيفة أنّ هذا العقد المبرم في إطار صيغة تقاسم الإنتاج يندرج ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين ”سوناطراك“ وشركائها بتاريخ 31 يناير / كانون الثاني 2021.

وبحسب ما جاء في بنود هذا العقد، ”تتعهد الأطراف المعنية بتنفيذ عمليات تطوير واستغلال هذه الرقعة عبر برنامج أشغال، يتضمن على وجه الخصوص إجراء الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد بكثافة عالية، وحفر 100 بئر نفطية وتحويل 46 بئرا إلى آبار تعتمد على تقنية للضخ المتناوب للماء والغاز لتحسين استخراج المحروقات“.

ومن المنتظر أيضا، في إطار هذا العقد، إنجاز مخططات توجيهية لتحسين أداء المنشآت الإنتاجية، واعتماد الحلول الرقمية لتسيير الحقول النفطية، وتنفيذ مشروعين تجريبيين للاستخراج المعزز للنفط، وكذلك إجراء دراسات ومشاريع بيئية متعلقة بخفض البصمة الكربونية“.

ويقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص لتنفيذ هذه الخطة التنموية بنحو 4 مليارات دولار، والذي سيسمح باستخراج إضافي يتجاوز مليار برميل مكافئ للنفط من المحروقات، ما سيسمح برفع المعدل المتوسط لاستخراج النفط الكلي بـ 55%، بحسب توضيح من مجمع ”سوناطراك“.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب قوله إن هذا العقد ”سيدعم ويعزز التعاون والشراكة بين الجزائر وبين الشركاء الأجانب“، مضيفا أنه ”يفتح في الوقت نفسه آفاقا واعدة لإبرام تعاقدات أخرى في المستقبل؛ من أجل تعزيز قدرات البلاد من الاحتياطات والرفع من الإنتاج الوطني من البترول والغاز“.

واعتبر الوزير أن توقيع هذا العقد الجديد ”يترجم رغبة مختلف الأطراف في مواصلة شراكة تاريخية ومميزة عمرها أكثر من 30 سنة؛ بغية تطوير واستغلال مكامن بركين التي تعد من أهم مناطق إنتاج المحروقات في الجزائر“.