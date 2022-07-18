"غازبروم": وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا خارج عن سيطرتنا

جاء في رسالة، وفقا لوكالة ”رويترز“، أن شركة ”غازبروم“ الروسية أبلغت زبائنها في أوروبا أنها لا يمكنها ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف استثنائية، ما يزيد المخاطر وسط إجراءات اقتصادية انتقامية بين موسكو والغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب الرسالة، المؤرخة في 14 يوليو/تموز، فإن ”المحتكر الحكومي للغاز في روسيا يعلن عن حالة القوة القاهرة بشأن الإمدادات بدءا من 14 يونيو/حزيران.

ولم يصدر تعقيب حتى الآن من ”غازبروم“.

وشركة ”يونيبر“ الألمانية للمرافق، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، من بين الزبائن الذين قالوا إنهم تلقوا رسالة، ورفضت رسميا ذلك المطلب قائلة إنه غير مبرر.

فيما قالت ”آر دبليو إي“، أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا، ومستورد آخر للغاز الروسي، أيضا إنها تلقت إخطارا بالقوة القاهرة.

وقالت الشركة: ”نرجوكم أن تتفهموا أننا لا يمكننا التعقيب على تفاصيلها أو رأينا القانوني“.

وقال مصدر تجاري، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، إن ”القوة القاهرة تتعلق بإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 وهو طريق إمداد رئيسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى“.

والتدفقات خلال خط الأنابيب متوقفة بينما تُجرى صيانة سنوية لخط الأنابيب بدأت في 11 يوليو/تموز ومن المقرر أن تنتهي الخميس.

وتخشى أوروبا أن موسكو قد تبقي نورد ستريم 1 متوقفا عن العمل انتقاما من عقوبات فُرضت على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما يبرز أزمة طاقة تخاطر بدفع المنطقة إلى الركود.

وتتراجع إمدادات الغاز الروسي عبر طرق رئيسية منذ أشهر، بما في ذلك عبر أوكرانيا وروسيا البيضاء وأيضا عبر نورد ستريم 1 الذي يمر تحت بحر البلطيق.

ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات على موسكو، للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، لكنه يريد أن تستمر الإمدادات في الوقت الحالي بينما يعكف على تطوير مصادر بديلة.