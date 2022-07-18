الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقا مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز بحلول 2027

وقعت المفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم، يوم الاثنين، مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز الطبيعي من البلد الواقع في آسيا الوسطى، لتصل إلى ما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2027.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية: ”اليوم، مع مذكرة التفاهم الجديدة هذه فإننا نفتح فصلا جديدا في تعاوننا في الطاقة مع أذربيجان، وهي شريك رئيسي في مساعينا للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري الروسي“.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى موردين بدلاء لروسيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ”أذربيجان تزيد بالفعل تسليمات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من 8.1 مليار متر مكعب في 2021 إلى 12 مليار متر مكعب متوقعة في عام 2022“.

يشار إلى أن لجنة الإحصاء الحكومية في أذربيجان قالت، اليوم الإثنين، إن إنتاج البلاد من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 16.5 مليون طن في النصف الأول من هذا العام، من 17.1 مليون طن في الفترة نفسها في 2021.

وأكدت اللجنة: ”ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 15 بالمئة إلى 23.4 مليار متر مكعب، من 20.3 مليار متر مكعب“.