رئيس وزراء إيطاليا يتوقع زيادة في إمدادات الغاز الجزائري

قال رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، اليوم الإثنين، بعد اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن إمدادات الغاز من الجزائر لإيطاليا ستزيد في السنوات المقبلة.

وأضاف دراغي في تصريحات من الجزائر العاصمة، أن ”إيطاليا شريك محظوظ للجزائر، وأن البلدين يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة“.

وتتزايد أهمية الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا، في حين تسعى روما لخفض اعتمادها على الطاقة الروسية.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن ”شركة سوناطراك الحكومية للطاقة، ستوقع غدا الثلاثاء عقدا لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة 4 مليارات دولار مع إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية وأوكسيدنتال“.

وأشاد تبون بزيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للجزائر، وبالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.