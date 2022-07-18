بعد إصلاحه.. كندا تسلم ألمانيا توربين خط أنابيب غاز نورد ستريم

نقلت صحيفة ”كوميرسانت“ الروسية اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة، أن كندا أرسلت توربين خط أنابيب غاز نورد ستريم إلى ألمانيا على متن طائرة أمس الأحد، بعد الانتهاء من إصلاحه.

وقالت الصحيفة، إن الأمر سيستغرق من خمسة إلى سبعة أيام أخرى حتى يصل التوربين إلى روسيا ما لم تكن هناك مشكلات تتعلق بالخدمات اللوجستية والجمارك.

وكانت كندا أكدت أنها تعتزم السماح بتسليم معدات (توربينات) إلى ألمانيا خاصة لعمل خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيس الرابط بين روسيا وأوروبا ”نورد ستريم 1“ الذي يخضع حاليا للصيانة.

وقال وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكنسون، في بيان نشره في الـ10 من تموز/ يوليو الحالي، إن ”كندا ستمنح تصريحا محدود المدة وقابلا للإلغاء لشركة سيمنز كندا للسماح بإعادة توربينات ”نورد ستريم 1″ (السيل الشمالي-1) التي تم إصلاحها، إلى ألمانيا“.

وأضاف أن من شأن ذلك أن يدعم ”قدرة أوروبا على الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، مع استمرارها في التحول بعيدا عن النفط والغاز الروسيين“، لافتا إلى أنه ”في غياب الإمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي الروسي، سيعاني الاقتصاد الألماني من مصاعب كبيرة“.

يذكر أنه في الـ14 من حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت شركة ”غازبروم“ الروسية أنها اضطرت إلى خفض إمدادات الغاز عبر ”نورد ستريم 1“ بسبب عدم عودة وحدات ضخ الغاز (التوربينات) من قبل شركة سيمنز-كندا، بعد الإصلاحات وتحديد الأعطال الفنية للمحركات.