مسؤول أمريكي يتوقع انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة

أكد مبعوث أمريكي بارز لأمن الطاقة، اليوم الأحد، أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستتراجع أكثر على الأرجح صوب أربعة دولارات للجالون، بعد أن تخطت حاجز خمسة دولارات للجالون هذا العام للمرة الأولى في التاريخ.

وقال آموس هوكستين كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية لبرنامج ”فيس ذا نيشن“ على محطة ”سي.بي.إس“ إنه ”يتوقع اتخاذ أكبر منتجين للنفط في الشرق الأوسط خطوات لزيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية“.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، جددت التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، يومي الجمعة والسبت.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية، أمس السبت، صدر بعد اجتماع رسمي عقده ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال البيان إن ”الولايات المتحدة رحبت أيضا بالتزام المملكة بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام“.