أمريكا والسعودية تجددان تعهدهما باستقرار أسواق الطاقة

جددت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة. جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقال البيان الذي صدر بعد اجتماع رسمي عقده، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور كبار المسؤولين من الجانبين إن الولايات المتحدة رحبت أيضا بالتزام المملكة بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

واتفق البلدان أيضا على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المدى القصير والمدى الطويل وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة.

ونوه الطرفان بأهمية تعاونهما الاستراتيجي الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في ضوء الأزمة الراهنة في أوكرانيا وتداعياتها، مجددين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية.

أشاد الجانب الأمريكي بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما رحب بمشاركة المملكة مؤخرًا في منتدى الاقتصادات الكبرى للمناخ والطاقة، وانضمامها للتعهد العالمي للميثان، وموقعها كعضو مؤسس في منتدى الحياد الصفري لمنتجي الطاقة، واعلان المملكة استهدافها لإنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.

ورحب الجانبان بالتوصل لإطار الشراكة الثنائية في مجال تعزيز الطاقة النظيفة، وما يشمله من استثمارات رئيسية في التحول في مجال الطاقة النظيفة، والتعامل مع تحديات المناخ، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وبناء القدرات البشرية والتعاون في الجوانب التنظيمية في المجال النووي، وفي مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير المواد المستدامة وغيرها من المبادرات في إطار الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تكون رائدة عالميًا في هذا المجال.