النفط يرتفع بفعل توقعات عن الإنتاج السعودي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن قال مسؤول أمريكي إنه من غير المتوقع أن تزيد السعودية إنتاجها على الفور، مع مزيد من الدعم من مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة بشكل أقل حدة مما كان متوقعا.

وبحلول الساعة 0929 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لـ“خام برنت“ تسليم سبتمبر/ أيلول 76 سنتا أو 0.77% إلى 99.86 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام ”غرب تكساس الوسيط“ 28 سنتا أو 0.29% إلى 96.06 دولار للبرميل.

وقال صانعا السياسة النقدية الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي ”البنك المركزي الأمريكي“ يوم الخميس، إنهما يميلان إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي هذا الشهر، وهي ليست الزيادة الكبيرة التي سارع المتعاملون إلى التأهب لها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء، تسارع التضخم.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع يوم الخميس أكثر من 5 دولارات وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير/شباط، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا.

غير أن كلا الخامين عوض خسائره بالكامل تقريبا بحلول نهاية الجلسة.

وجاء تعليق المسؤول الأمريكي على إنتاج النفط السعودي في وقت تتناقص فيه الطاقة الإنتاجية في أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، إذ يضخ معظم المنتجين بطاقتهم القصوى.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، السعودية اليوم الجمعة، حيث سيحضر قمة للحلفاء الخليجيين ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.

وقال ستيفن برينوك من ”بي.في.إم“ للسمسرة النفطية: ”موقف بايدن، سيضعف بشكل كبير بسبب الهبوط الأخير للأسعار“.

في غضون ذلك، يتوقع محللون استمرار الضغط على ”الخام الأسود“ النفط، بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وقال ”كومرتس بنك“ في مذكرة: ”انخفض خام برنت بشكل ملحوظ إلى ما دون 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يستمر في الهبوط بالنظر إلى أن المخاوف من الركود لن تهدأ على الأرجح في الوقت الحالي“.

ويأتي تراجع معنويات السوق أيضا بعد حالات التفشي الجديدة لـ“كوفيد-19″ في الصين، مما يعيق تعافي الطلب.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن إنتاج المصافي الصينية تقلص في يونيو/ حزيران بنحو 10% عنه قبل عام، مع انخفاض الإنتاج في النصف الأول من العام بنسبة 6%، في أول انخفاض سنوي في تلك الفترة منذ 2011 على الأقل.