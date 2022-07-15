محللون: أزمة مؤسسة النفط الليبية تهدد بتدخل أمريكي

تفاقمت الأزمة داخل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وسط تحذيرات من انزلاق نحو حرب ووضع النفط الليبي تحت الوصاية الأمريكية.

وتسلم فرحات بن قدارة مهامه أمس على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، خلفا لمصطفى صنع الله، الذي لا يزال يرفض التنحي عن منصبه، ويرفض الاعتراف بقرار إقالته الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال صنع الله في اتصال هاتفي مع ”رويترز“، مساء أمس الخميس، إنه لا يزال في طرابلس ويعمل على ”جهود تخفيف“ الأزمة، دون أن يوضح طبيعة هذه الجهود.

وبحسب صنع الله فإنه دون ضغوط دولية، يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط وطنية موازية كما حدث خلال الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد عندما حكمت إدارات متنافسة في الشرق والغرب، قائلا إنّه ”ما لم يكن هناك التزام من المجتمع الدولي، فهذا متوقع“.

ومن جانبه حذر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالفعل من مواجهة مسلحة بسبب قطاع النفط.

وعلق الخبير العسكري والمحلل السياسي الليبي محمد قشوط، بأنّ ”طرابلس أمام حرب قادمة وكل الظروف باتت مهيّأة لها ومن بين هذه الظروف ما يجري في المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى إزاحة حكومة الدبيبة منتهية الولاية حتى تفرض الحكومة المكلفة من مجلس النواب سيطرتها على كامل ليبيا“.

وأضاف قشوط في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن ”من بين السيناريوهات المتوقعة أن تضع اليوم الولايات المتحدة وصايتها على قطاع النفط في ليبيا من خلال وضع عوائد النفط تحت تصرفهم بحجة الانقسام المؤسساتي وتحويله فيما بعد إلى النفط مقابل الغذاء، وهذا السيناريو المرجح بقوة وهو ما ألمح إليه السفير الأمريكي في تغريداته في محاولة لصب الزيت على النار“.

ومن جانبه، قال الباحث السياسي محمد محفوظ: ”أعتقد أن تكليف بن قدارة برئاسة مؤسسة النفط جاء بعد تحالفات وصفقة سياسية لبقاء الدبيبة في الحكم وعدم إجراء الانتخابات“.

وأضاف محفوظ في تصريحات أدلى بها لـ ”إرم نيوز“ أنّ ”هذا الملف سيغلق إذا ما حظي بإجماع دولي وأعتقد أن المجتمع الدولي إذ اعترف بهذا القرار والتعامل مع بن قدارة فإن الملف سيغلق“.

وحول ما إذا كانت الأزمة ستطال المحادثات الدستورية خاصة بعد رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري لقرار الدبيبة إقالة صنع الله، قال محفوظ: ”الأمر ليس له علاقة بالقاعدة الدستورية التي لا يوجد أي إرادة بين مجلس النواب والدولة لحلحلتها والرسالة التي وجهها المشري ليس لها أي قيمة قانونية ولا سياسية“.

وبدوره اعتبر المحلل السياسي إسماعيل المحيشي، أن ”ليبيا دخلت نفقا جديدا بسبب أزمة النفط والخلافات داخل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط“، مشيرا إلى أنه ”في الأيام الماضية كنا نتحدث عن الأزمة الدستورية ودخلنا في انقسام سياسي والآن دخلنا نفقا جديدا هو أزمة النفط رغم أن النفط يمثل أهم مورد للاقتصاد الليبي بحيث يمثل 98 % من موازنة البلاد“.

ورأى المحيشي أن ”الانقسام سيكون خطيرا وسيكون له تأثيرات على المشهد السياسي، حيث تبقى مؤسسة النفط من أهم المؤسسات السيادية لذلك فإنّ الصراع أصبح مؤسساتيا والأطراف الدولية لم تقم بأي رد واضح وكأن هذا الشأن لا يعنيهم وكأن هذه الخطوة تندرج في إطار الاتفاقيات السابقة على غرار اتفاق جنيف وغيره لكن هذه الاتفاقيات انتهت ولم يعد لها أية قيمة اليوم“.

ولم يستبعد المحيشي تشكيل لجنة دولية لإدارة موارد الدولة الليبية وهذا مطروح بشدة اليوم ولدى الدبيبة كل الصلاحيات وهو يملك القوة لإقالة أي طرف من أي مؤسسة رغم أنه ليس من صلاحياته ذلك، وهو ما يعكس العبث الموجود حاليا الذي أدخل قطاع النفط في نفق مجهول“.