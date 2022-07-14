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اقتصاد

النفط ينخفض مع استمرار التركيز على مخاوف التضخم
تاريخ النشر: 14 يوليو 2022 6:38 GMT
تاريخ التحديث: 14 يوليو 2022 7:00 GMT

النفط ينخفض مع استمرار التركيز على مخاوف التضخم

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على

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المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 99.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش بعدما زادت تسعة سنتات أمس الأربعاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب مقابل 95.93 دولار للبرميل بانخفاض 37 سنتا أو 0.4 بالمئة بعد زيادة 46 سنتا في الجلسة السابقة.

ويكثف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كفاحه لتضخم بلغ أعلى مستوى في 40 عاما برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهر بعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.

كما رفع بنك كندا أمس الأربعاء سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم لتفاجئ كندا الأسواق وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير حلال هذه الدورة الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرج يوم الأربعاء نقلا عن مسودة توقعات أن المفوضية الأوروبية تتوقع مستويات تضخم مرتفعة على نحو قياسي وخفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 بسبب الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الطاقة في الشتاء.

في الوقت نفسه يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية غدا الجمعة حيث سيحضر قمة للحلفاء في الخليج وسيدعوهم إلى ضخ المزيد من النفط.

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