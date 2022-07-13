مصر ترجىء رفع أسعار الكهرباء "تخفيفا" على المواطنين

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، إرجاء أي زيادات على أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك بعد موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي من الزيادة المقررة التي تأتي بالتزامن مع رفع أسعار الوقود، والذي ترتب عليه زيادة في أجرة المواصلات.

وقال مدبولي، في بيان رسمي، إن ”إرجاء رفع أسعار الكهرباء لنهاية لعام جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن المصري، وذلك سيحمل الدولة نحو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط“.

وأضاف أن ”سعر منتج السولار لم يتحرك منذ أكثر من 30 شهرًا مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري وللبعد الاجتماعي“.

وأشار إلى ”التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي وحرص الدولة على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة“.

وأوضح أنه ”وفقا للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيًا مع التغيرات في أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه“.

واعتبر أن ”ذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة“.

وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت، يوم الأربعاء، رفع أسعار الوقود المحلي ”البنزين 80“ إلى 8 جنيهات للتر، ورفع سعر لتر ”البنزين 92“ إلى 9.25 جنيه، فيما ارتفع سعر لتر ”البنزين 95“ إلى 10.75 جنيه، وكذلك سعر السولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه.