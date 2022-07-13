توتال إنرجيز: فرنسا تتطلع لاستيراد الوقود والديزل من أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، باتريك بويان، إن فرنسا تجري محادثات مع أبوظبي بشأن استيراد الوقود والديزل لفصل الشتاء المقبل، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“ اليوم الأربعاء.

وأضاف بويان مخاطبًا مجلس الشيوخ الفرنسي أن ذلك يأتي ردًا على الصراع الروسي الأوكراني الذي أثّر على إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا.

وفي 25 أبريل/نيسان الماضي، قالت مصادر تجارية إن وحدة شحن تابعة لشركة توتال إنرجيز الفرنسية استأجرت بصفة مؤقتة ناقلة لتحميل خام أبوظبي في أوائل مايو/أيار إلى أوروبا في خطوة نادرة.

وأضافت المصادر أن عملية المراجحة لخام الشرق الأوسط إلى أوروبا بدأت بعد أن تجنب المشترون الأوروبيون النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا.

وكان مستشار كبير في البيت الأبيض أكد أنه واثق من أن أوروبا عازمة على وقف ما تبقى من صادرات النفط والغاز من روسيا مع استمرار حرب موسكو في أوكرانيا.

وقال نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، داليب سينغ، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن): ”لدينا الثقة في أن أوروبا تفهم الرسالة وهم عازمون على وقف هذا المصدر الأخير لعائدات التصدير“.

وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للكرملين، ودعا كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي إلى وقف مدفوعات النفط لأنها تمول بشكل فعال حرب روسيا في أوكرانيا.

كما يعتبر الغاز مصدرًا رئيسيًا آخر للإيرادات بالنسبة لروسيا، لكن لم تتم مناقشة حظره بشكل فعال على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماد التكتل عليه.

وقال سينغ، المسؤول في البيت الأبيض، عن فرض العقوبات على روسيا، إن المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة.

وأضاف: ”من المهم أن يفعلوا ذلك بأسرع ما يمكن، وأن يفعلوه بطريقة ذكية“.