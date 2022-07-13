مصر ترفع أسعار الوقود المحلي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الوقود المحلي إلى 8 جنيهات للتر ”البنزين 80“.

جاء القرار بتوصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022.

وشمل القرار أيضاً رفع سعر لتر ”البنزين 92“ إلى 9.25 جنيه، فيما ارتفع سعر لتر ”البنزين 95“ إلى 10.75 جنيه.

وبموجب القرار، الذي جاء في بيان للوزارة، ارتفع كذلك سعر السولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه.

وبذلك ارتفع سعر ”بنزين 80″ و“بنزين 92“ والسولار بواقع نصف جنيه، بينما ارتفع ”بنزين 95“ بواقع جنيه، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء.

وزاد سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، وثبتت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وبررت الجهات المعنية قرار ارتفاع الأسعار بأنه ”أسوة بالأسعار العالمية للنفط“، الناجمة عن الحرب التي تشنها روسيا على جارتها أوكرانيا.