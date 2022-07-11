أعمال صيانة توقف تدفقات الغاز الروسي في خط "نورد ستريم 1"

هبطت تدفقات الغاز الفعلية خلال خط الأنابيب ”نورد ستريم 1“ من روسيا إلى ألمانيا إلى الصفر، اليوم الإثنين، حسبما أظهرت بيانات من الشركة المشغلة، وذلك مع بدء أعمال صيانة.

وبدأت صيانة سنوية لـ“نورد ستريم 1″ اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تظل التدفقات متوقفة حتى 21 يوليو/ تموز الجاري، لكن حكومات وأسواقا وشركات لديها قلق بأن إغلاق خط الأنابيب ربما يجري تمديده؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت كندا إنها ستعيد إلى ألمانيا توربينا جرى إصلاحه يحتاجه خط الأنابيب، وذلك بعد أن قالت روسيا في وقت سابق إنها ستزيد تدفقات الغاز إلى أوروبا إذا أُعيد ذلك التوربين.