الدبيبة يلقي باللوم على "بتكوين و حرارة الجو" في الانقطاع المتكرر للكهرباء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إن خطط الحد من انقطاع الكهرباء فشلت بسبب ارتفاع حرارة الجو والقضاء والقدر.

وأوضح الدبيبة في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة، ”أعددنا برنامجا لتخفيض طرح الأحمال هذا الصيف إلى 3 ساعات فقط لكن لم ينجح بسبب زيادة حرارة الجو والقضاء والقدر“. وفق تعبيره.

وأشار الدبيبة، إلى أن ”عملات البيتكوين يجري تعدينها في ليبيا، وهو ما يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية“.

وأضاف ”قالوا لي أن مصنع العملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا هي رقم 2 على مستوى العالم لتعدين البيتكوين“، مشيرًا إلى أن ”80% من المعلومات الخاصة بتعدين البيتكوين في ليبيا صحيحة“.

وتابع ”أعتذر لليبيين بسبب مشكلة الكهرباء، وأتعهد ما دمت في مكاني بحل هذه المشكلة في أسرع وقت“.

وأوضح أن حكومته وجدت لدى استلامها السلطة ثلاث ملفات متراكمة هي ملف الصيانة وملف بناء المحطات الجديدة وملف بناء الشبكات الكهربائية، لافتا إلى تخصيص الحكومة 3 مليارات دولار لصيانة المحطات القائمة حاليًا والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ 40 عامًا، مؤكدًا إنجاز صيانة المحطات بنسبة 70%.

وبين أن الحكومة وجدت محطتين لم تتمكن الشركات الألمانية والتركية من استكمالهما، وجرى إنشاء ثلاث محطات في طرابلس ومصراتة وطبرق وهي مشروعات استعجالية.

ولفت إلى بدء تشغيل أول وحدة بمحطة غرب طرابلس الأسبوع الماضي، على أن تبدأ أول وحدة من محطة مصراتة العمل خلال الأسبوع المقبل، منوهًا بأن خط الفجيج- أوباري يحتاج توصيلًا إلى الشمال لكن هناك مواطنين يرفضون التعاون مع الشركة قبل حصولهم على التعويضات المالية.

وأكد أن المحطات الثلاث الجديدة في طبرق ومصراتة وطرابلس ستدخل الخدمة فعليًا نهاية يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن محطة مصراتة القديمة تحتاج 15 يومًا للدخول إلى الشبكة.

وقال إن البلاد تحتاج 3 محطات جديدة على غرار محطات طبرق وطرابلس ومصراتة.

وختم بالقول: ”أتمنى من إخوتنا مقفلي النفط بفتح النفط للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء“.

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء الأحد، النائب العام الصديق الصور، بفتح تحقيق عاجل في استمرار إنقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود.

ودعا صالح في خطاب وجهه إلى النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطن.

وحث صالح المسؤولين على ”تحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب“.

وتفاقمت أزمتا انقطاع التيار الكهربائي والوقود في ليبيا مؤخراً، بعد فشل الخطط التي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.