"أزمة التوربين".. أوكرانيا تندد بقرار كندا و"سيمنز" تعد بنقله سريعا

عبرت أوكرانيا، يوم الأحد، عن ”خيبة أملها الشديدة“ إزاء قرار كندا تسليم ”توربين“ روسي، خضع للصيانة بمنشأة في كندا تعود لشركة ”سيمنز“ الألمانية، إلى برلين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارتي الطاقة والخارجية الأوكرانيتين، نشر على الموقع الإلكتروني للأولى.

ودعت الوزارتان الحكومة الكندية إلى ”العدول عن قرارها“.

واعتبرتا أن ”إعادة التوربين ستكون بمثابة تعديل العقوبات المفروضة على موسكو بما يتوافق مع أهواء روسيا“.

ويعد ”التوربين“ ضروريا لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي ”نورد ستريم 1“ الذي تستخدمه شركة ”غازبروم“ الروسية لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي.

من جهتها، قالت شركة ”سيمنز“ يوم الأحد، إن قرار كندا السماح بإرسال ”توربين“ خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها في كندا إلى ألمانيا كان خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى خط الأنابيب الروسي لتشغيله.

وأضافت الشركة في بيان أنها ”تهدف إلى إرساله إلى هناك في أقرب وقت ممكن“.

وأشارت إلى أن ”قرار التصدير السياسي هو خطوة أولى ضرورية ومهمة لتسليم التوربين. حاليا، يعمل خبراؤنا بشكل مكثف على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية“.

وتابعت: ”من بين أمور أخرى، يشمل ذلك إجراءات مراقبة الصادرات والواردات المطلوبة قانونا. وهدفنا هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله في أسرع وقت ممكن“.

وكانت الحكومة الكندية أعلنت أمس السبت، أن هذه الخطوة ستدعم ”قدرة أوروبا في الحصول على طاقة مأمونة وبأسعار معقولة مع استمرارها في الاستغناء عن استخدام النفط والغاز الروسيين“.

وستصدر الحكومة الكندية تصريحا في وقت لاحق، لإعفاء عودة التوربينات من العقوبات الروسية.

كما أعلنت أنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي لتشمل المعدات الصناعية.

والعقوبات الكندية الجديدة ”ستطبق على النقل البري وخطوط الأنابيب وتصنيع المعادن ووسائل النقل والكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك الآلات“.

وأضافت كندا أنه ”في ظل عدم وجود الإمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي، سيواجه الاقتصاد الألماني مصاعب كبيرة، وسيواجه الألمان أنفسهم خطر عدم القدرة على تدفئة منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء“.

وأكدت الحكومة الألمانية يوم الجمعة، أنها تلقت إشارة إيجابية من كندا في ما يتعلق بالتوربينات اللازمة لصيانة ”نورد ستريم 1“.

من جهته، ذكر الكرملين يوم الجمعة، أنه ”سيزيد إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا أعيدت التوربينات“.

وكان مصدر بوزارة الطاقة الأوكرانية ذكر يوم الخميس الماضي، أن كييف عارضت تسليم كندا التوربينات إلى شركة ”غازبروم“ لأنها تمثل خرقا للعقوبات المفروضة على روسيا.