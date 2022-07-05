رابطة النفط والغاز تحذر من احتمال تراجع صادرات الغاز النرويجية بنحو 60% بسبب إضراب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذّرت رابطة النفط والغاز النروجية، الثلاثاء، من أن إضراب العاملين في القطاع قد يؤدي إلى تراجع صادرات الغاز النرويجية بأكثر من النصف نهاية الأسبوع، علما أنه أدى حتى الآن إلى إغلاق ثلاثة حقول.

ومنذ انخفاض شحنات الغاز الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، أصبحت النرويج البديل الأول لأوروبا لإمدادات الغاز.

وقالت الرابطة في بيان، إن ”الصادرات النرويجية تمثل ربع الطاقة الأوروبية، وتعتمد أوروبا كليًا على الشحنات النرويجية في وقت أدت تخفيضات الإمدادات الروسية إلى توتر السوق بشدة لتأمين الغاز“.

وأضافت أن ”تمديد الإضراب الذي سيدخل حيز التنفيذ، السبت، سيكون ضارًا وخطيرًا لأوروبا والنرويج“.

وأوضحت أن ”حوالي 60 % من صادرات الغاز من الجرف القاري النرويجي ستتأثر لدى تصعيد الإضراب، اعتبارا من السبت“، مضيفة أن ذلك سيعني خسارة في الإنتاج بـ341 ألف برميل من النفط.

وتابعت أن ”إضرابًا بهذا الحجم يطرح مشاكل كبيرة للبلدان التي تعتمد كليًا على تخزين الغاز قبل الخريف والشتاء“.

وتسعى الدولة الاسكندنافية الغنية، وهي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، في الأشهر الأخيرة الإنتاج بكامل طاقتها لتلبية الحاجات الكبيرة التي أعرب عنها الأوروبيون للالتفاف على الغاز الروسي.

وبعد فشل مفاوضات الأجور، بدأ اتحاد ليديرن النرويجي النافذ إضرابًا، الثلاثاء، أدى إلى وقف تشغيل شركة Equinor الوطنية العملاقة لثلاثة حقول بحرية (Gudrun و Oseberg East و Oseberg South)، مع تأثير في الوقت الحالي يقتصر على 1% من صادرات الغاز.

وفي حال تصعيد الإضراب، ستتوقف الأربعاء أربعة حقول إضافية ليرتفع حجم الصادرات المجمدة إلى 13%.

والسبت، سيؤدي توقف الحقول الكبرى لـ Gullfaks A و C و Sleipner إلى مضاعفة عواقب الإضراب، من خلال خفض 56% من الصادرات، وفقًا لرابطة النفط والغاز النرويجية.

وأضاف المصدر أنها تمثل حوالي 180 مليون يورو يوميا.