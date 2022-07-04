"دراجون أويل" تجدد شراكة الإنتاج في تركمانستان 10 سنوات

وقعت شركة ”دراجون أويل“ المملوكة لحكومة دبي اتفاقية تجديد شراكة مع شركة ”تركمان نفط“ الحكومية، والتي تنتهي في مايو عام 2025، لمدة 10 سنوات إضافية، بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ أنه سيتم تسديد 500 مليون دولار من قيمة التجديد نقدا، في حين تدفع الـ 500 مليون دولار الباقية على 13 عاما.

وتشمل الاتفاقية التزام شركة ”دراجون أويل“، ودعم مشاريع الحكومة التركمانية، وتنمية المجتمع والتعليم والصحة العامة وبعض فوائد الإنتاج المشترك.

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تصل استثمارات الشركة خلال فترة تمديد العقد إلى ما بين 7 و8 مليارات دولار أخرى لدعم برامج التوسع والتطوير.

وبحسب التوقعات، تتراوح مستويات الإنتاج المستقبلية بين 60 و70 ألف برميل في اليوم، وأن يصل الإنتاج التراكمي المتوقع من النفط الخام من هذا التمديد إلى 350 مليون برميل حتى عام 2035، وفقا للوكالة.

من جهته، قال المهندس علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة ”دراجون أويل“ إن ”الاتفاقية ستسمح بضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية، واستكمال مخططات زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، واستثمار التكنولوجيا والإبداع في دعم الإنتاج، والتحول إلى تميز العمليات لدعم الجدوى الاقتصادية“.

وأضاف الجروان: ”شركة دراجون أويل ”تركمانستان“ المحدودة قدمت مؤخرا الامتياز التشغيلي لتحسين أداء كل قطاع، بما في ذلك الحفر والصيانة وتدخل الآبار، وستواصل فرق العمل المتكاملة المساهمة في رفع مستوى الإنتاج لصالح شركة دراجون أويل الأم وحكومة تركمانستان“.