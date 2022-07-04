اليونان: يمكننا التغلب على تعطل محتمل للغاز الروسي

قال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، الاثنين، بعد اجتماع مع موردي الطاقة ومشغلي شبكة الكهرباء في البلاد، إن اليونان يمكنها أن تتغلب على انقطاعات محتملة في إمدادات الغاز الروسي بفضل توفر الغاز الطبيعي المسال كبديل.

واعتمدت اليونان على الغاز الروسي عبر خط أنابيب (تورك ستريم) في 40 بالمئة من حاجاتها العام الماضي. وتستخدم حوالي 70 بالمئة من وارداتها من الغاز في توليد الكهرباء.

وهبطت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وخط أنابيب نورد ستريم 1 هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، وتحرك أوروبا لفرض عقوبات على موسكو، مما يثير مخاوف حيال مزيد من التعطلات أثناء الشتاء القادم.

وأضاف الوزير أن ”اليونان لديها القدرة على التغلب على تخفيضات محتملة في الإمدادات الروسية، وأن البلد الواقع في جنوب أوروبا يتمتع بقدر أكبر من الآمان فيما يتعلق بإمدادات الطاقة بفضل واردات الغاز المسال. وفاقت تلك الإمدادات، التي يأتي معظمها من الولايات المتحدة، تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في الربع الأول من هذا العام“.

وأفاد سكريكاس بأن ”اليونان تجري محادثات مع إيطاليا للوقوف على إمكانية تخزين الغاز هناك؛ لأنها ليست لديها منشآت للتخزين، وقد تحتاج لتخزين كميات كافية من الغاز في دول أخرى لتغطية 15 بالمئة من استخداماتها السنوية للشتاء المقبل“، موضحا أن ”خمس محطات للكهرباء تعمل بالغاز جاهزة للتحول إلى الديزل خلال الشتاء“.