تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ملتقطة الأنفاس بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية متأثرة بمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في حين تراجعت القيود على المعروض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 0.98 دولار، أي 0.8%، لتسجل 117 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.62 دولار، أي 0.6%، إلى 111.14 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.