مناقشات مجموعة الـ7 مع الصين والهند حول سعر نفط روسيا "إيجابية"

أفادت وكالة ”رويترز“ أن مجموعة الدول الغنية السبع أجرت مناقشات ”إيجابية ومثمرة“ مع الصين والهند حول خطة لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

ونقلت الوكالة اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع قوله إن ”البلدين، وهما مستهلكان رئيسيان للخام، ستكون لديهما حوافز للاستجابة“.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه لم يتم حتى الآن تحديد حد أقصى لسعر البرميل، لكنه سيتعين أن يكون مرتفعا بما يكفي لإعطاء روسيا حافزا لمواصلة إنتاج النفط.

ويباع الخام الروسي بخصومات كبيرة تتراوح بين 30 دولارا و40 دولارا للبرميل مقارنة بأسعار خام برنت القياسي التي تتراوح من 110 دولارات إلى 120 دولارا للبرميل.

وكانت مجموعة الدول السبع قد قالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعري معين، بهدف استنزاف تمويل الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وهيمنت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة، خاصة زيادة التضخم في أسعار الطاقة والغذاء، على القمة التي انعقدت هذا العام في منتجع على جبال الألب البافارية لمجموعة الديمقراطيات الغنية.

وسيؤدي تحديد سقف لأسعار النفط إلى زيادة الضغط الغربي الحالي على روسيا الناتج عن العقوبات، والتي أصر المستشار الألماني أولاف شولتس، على استمرارها إلى أن يعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفشل في أوكرانيا.

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة السبع التي استضافتها بلاده على مدى ثلاثة أيام: ”هناك مخرج واحد فقط: أن يقبل بوتين بأن خططه في أوكرانيا لن تنجح“.

والفكرة من وراء هذا السقف هي ربط الخدمات المالية وخدمات التأمين وشحنات النفط بسقف سعري.

ولا يمكن للموردين أو المستوردين الحصول عليها إلا إذا التزموا بالسعر الأقصى المحدد للنفط الروسي.