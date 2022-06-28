المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يدعو إلى استئناف إنتاج النفط

كشف المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، يوم الثلاثاء، أن هناك جهودا بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية بشأن إنفاق عائدات النفط.

ودعا ”نورلاند“ أثناء لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى ضرورة استئناف إنتاج النفط.

وقال السفير الأمريكي، في سلسلة تغريدات، نشرتها السفارة في حسابها على تويتر ”ناقشت أنا ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله ما تكتسيه استعادة إنتاج النفط الليبي على الفور من أهمية حاسمة لليبيا والاقتصاد العالمي“.

وأضاف ”ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار وتآكل البنية التحتية النفطية، لا يوجد عُذر لمن يزعمون أنّ قطع النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي“.

واوضح أن ”الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط – ويجب استئناف إنتاج النفط وإعطاء هذه الآلية فرصة للعمل“.

وكان ”نورلاند“ التقى في وقت سابق من يوم الثلاثاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة.

وقال إنه شدد على أهمية العمل من أجل التوصل إلى توافق ودعم محادثات جنيف بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل دعم الليبيين الذين يتوقون لإنهاء فترات انتقالية طويلة لصالح حكومة موحدة ومنتخبة.

وأشار نورلاند إلى إنه ناقش مع الدبيبة أهمية إدارة الإيرادات النفطية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، لافتا الى أن الشركات الأمريكية لديها الكثير لتقدمه بما يمكن أن يساعد في التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي الحالي.